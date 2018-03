Opnamestop VUmc voorbij

De opnamestop bij het Amsterdamse VUmc, vanwege een ziekenhuisbacterie, is opgeheven. Er is geen verdere verspreiding van de bacterie gevonden. Daardoor kunnen de spoedeisende hulp en de intensivecareafdelingen weer gewoon functioneren. Dat heeft het ziekenhuis vrijdag bekendgemaakt.

Naar verwachting gaat de afdeling medium care zaterdagmiddag weer open. Dat hangt nog af van de uitslag van een onderzoek naar de aanwezigheid van de bacterie Acinetobacter baumannii.

Resistent

Eerder deze week was die opnamestop ingesteld voor de intensive care en de medium care omdat er opnieuw een ziekenhuisbacterie was gevonden. Spoedpatiënten moeten uitwijken naar andere ziekenhuizen. Het VUmc kampt al ruim twee weken met de bacterie, die resistent is tegen antibiotica. Ondanks alle maatregelen waren er deze week toch weer enkele besmettingen gevonden en daarom was de opnamestop ingesteld.

De bacterie veroorzaakt zelden een infectie, maar ziekenhuizen - die tenslotte verzwakte mensen verzorgen - doen er altijd alles aan om de bacterie buiten te deur te houden en verspreiding naar andere zorginstellingen te voorkomen. (ANP)