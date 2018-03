Stembureau zorgcentrum in Herpen blijft dicht vanwege virus

Een van de twee stembureaus in het Brabantse dorp Herpen blijft woensdag dicht. Een uitbraak van het norovirus is de reden dat er geen stembureau komt in de locatie Maasland van ouderenzorgaanbieder Brabantzorg.

Inwoners van Herpen kunnen terecht in het dorpshuis waar het andere stembureau is gevestigd of in de nabijgelegen plaats Berghem. Bovendien kunnen ze iemand anders machtigen om te gaan stemmen, aldus de gemeente.

Het norovirus leidt tot buikgriep met braken, diarree en koorts. Het virus kan zich snel verspreiden als mensen hun handen niet goed wassen na toiletbezoek. (ANP/Skipr)