ZuidOostZorg richt deel verpleeghuis in als hotel

In een leegstaande vleugel van verpleeghuis Stellinghaven in Oosterwolde, onderdeel van ouderenzorgorganisatie ZuidOostZorg, zijn drie hotelkamers gerealiseerd. Art-Hotel Oosterwolde is een project geïnitieerd in het kader van Leeuwarden-Fryslân als Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Het project is een initiatief van ZuidOostZorg in samenwerking met de Friese stichting O18. Drie kunstenaars zijn de afgelopen periode aan de slag gegaan met het ontwerp van de kamers. Vanaf begin april kunnen gasten overnachten in de hotelkamers.

De opening van Art-Hotel Oosterwolde is op 23 maart. De initiatiefnemers hopen, afhankelijk van subsidies, de komende periode in totaal tien hotelkamers in te richten.