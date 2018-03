Aafje renoveert verpleeghuis De Nieuwe Plantage

Zorgorganisatie Aafje en woningcorporatie SOR hebben een overeenkomst ondertekend voor de renovatie van verzorgingshuis De Nieuwe Plantage in Rotterdam-Kralingen. De Nieuwe Plantage wordt omgebouwd tot een modern verpleeghuis voor persoonsgerichte, kleinschalige zorg.

Aafje is al lange tijd huurder van het pand van SOR dat momenteel uit 127 zorg- en verpleegplaatsen bestaat. De renovatie is volgens de partijen noodzakelijk door de veranderingen in de zorg. Mensen wonen langer thuis en verhuizen later en met een zwaardere zorgbehoefte naar een verpleeghuis. Het gebouw is daar in zijn huidige vorm niet geschikt voor.

Na de verbouwing bestaat De Nieuwe Plantage uit 92 éénpersoonsstudio's met eigen badkamer. Bewoners wonen er straks in een woongroep van negen tot twaalf bewoners. Voor iedere woongroep komt een gezamenlijke woonkamer en keuken. Elke huiskamer krijgt een eigen buitenruimte.

De bewoners van de Nieuwe Plantage verhuizen tijdens de renovatie tijdelijk naar de Koningshof in Rotterdam-Lombardijen. Dit gebouw, eveneens eigendom van SOR, is ook door de veranderingen in de zorg leeg gekomen. SOR en Aafje hebben het pand de afgelopen maanden geschikt gemaakt voor de tijdelijke bewoning.

Huur

De verbouwing duurt naar verwachting een jaar. Aafje gaat het gerenoveerde pand voor ten minste veertien jaar huren. Het restaurant op de begane grond wordt afzonderlijk verhuurd. Voor dit gedeelte en eventuele andere beschikbare ruimtes zoekt SOR nog naar geïnteresseerde partijen.