Anneke Westerlaken wordt voorzitter CNV Zorg en Welzijn

Anneke Westerlaken is de nieuwe voorzitter van CNV Zorg & Welzijn. Zij gaat op 1 mei aanstaande aan de slag in haar nieuwe functie.

Westerlaken is sinds haar achttiende lid van het CNV. In haar eerste baan was zij maatschappelijk werker. Daarna werkte ze bij CNV Jongeren, branchevereniging voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris en momenteel als programmamanager bij pensioenuitvoerder PGGM. Met haar krijgt CNV Zorg & Welzijn “een enthousiaste voorzitter met visie op de toekomst van de vakbond en de sector zorg en welzijn”, zo valt te lezen in een persverklaring.

Westerlaken volgt Suzanne Kruizinga op als sectorvoorzitter CNV Zorg & Welzijn. Kruizinga is vertrokken omdat ze lid van de raad van bestuur van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is geworden. Westerlaken wordt tevens bestuurslid van CNV Connectief.