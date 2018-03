Maarten Ruys wordt nieuwe voorzitter rvt Aveleijn

De raad van toezicht van Aveleijn heeft een nieuwe voorzitter benoemd. Per 1 mei neemt Maarten Ruys de functie over van Pier Eringa. Tot die tijd neemt Ruys als lid deel aan de vergaderingen van de rvt.

Dat meldt Aveleijn op 20 maart. Aveleijn zet zich in voor mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid in alle Twentse gemeenten en een deel van de Achterhoek.

Pier Eringa verlaat Aveleijn na zeven jaar. Maarten Ruys werkte onder andere als secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, interim-voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit en als toezichthouder bij het Martini Ziekenhuis en de Kwadrantgroep.

Good governance

Naast Eringa gaat ook Marianne Straks de raad van toezicht verlaten. Zij stopt omdat zij toetreedt tot de raad van toezicht van Livio. Aangezien Livio binnen hetzelfde verzorgingsgebied deels vergelijkbare zorg en ondersteuning aanbiedt, acht zij een combinatie van beide lidmaatschappen in het licht van de uitgangspunten van good governance onverenigbaar. De rvt beraadt zich in het najaar over haar opvolging.