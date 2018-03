Overlevingskansen dikkedarmkanker sterk verbeterd

De overlevingskansen van patiënten met dikkedarmkanker zijn de afgelopen decennia verbeterd. Dit is te danken aan nieuwe vormen van diagnostiek en behandeling. De 5-jaarsoverleving van patiënten is in de jaren 2011-2015 toegenomen naar 65 procent. In de jaren zestig van de vorige eeuw lag de 5-jaarsoverleving nog maar op 40 procent.

Dit meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op basis van cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

De overlevingskansen van patiënten zijn gunstiger naarmate de ziekte in een vroeger stadium wordt ontdekt. Iets minder dan de helft van de patiënten wordt gediagnosticeerd in een relatief vroeg stadium, waarbij de kanker beperkt is tot de darm. Bij de andere helft van de patiënten is er uitbreiding buiten de darm naar lymfeklieren rond de darm of naar andere organen. Het aandeel patiënten met een vroeg stadium darmkanker steeg van 21 procent in 2013 naar 28 procent in 2015, terwijl het aandeel patiënten met een laat stadium afnam van 24 naar 20 procent. Invoering van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker heeft hierop een positief effect, aldus het IKNL.

Uit een eerste evaluatie van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker in Nederland blijkt dat het aandeel patiënten met een vroeg stadium van dikkedarmkanker hoger was in de groep personen die deelnamen aan het bevolkingsonderzoek (48 procent) ten opzichte van personen die niet deelnamen (16 procent). Daarnaast krijgen patiënten bij wie de dikkedarmkanker tijdens de screening is gevonden, vaker een lokale behandeling of alleen een operatie zonder chemotherapie in vergelijking met de groep patiënten die niet deelnamen aan het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker.

Toename

In de jaren na de invoering van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker in januari 2014 is er een sterke toename te zien in het aantal diagnoses. Vanaf 2016 lijkt het aantal nieuwe gevallen voorzichtig te dalen. In 2016 kregen mensen uit drie geboortejaren voor de tweede keer een uitnodiging kregen om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Daardoor kan het aantal gevonden carcinomen in deze groepen in 2016 en 2017 lager zijn, aangezien een groot deel al tijdens de eerste screeningsronde is opgespoord. Ook zijn bij de introductie van het bevolkingsonderzoek alleen oudere leeftijdsgroepen uitgenodigd, terwijl in 2016 en 2017 ook jongere leeftijdsgroepen een uitnodiging kregen om deel te nemen.

In 2016 zijn er in Nederland ruim 5.000 mensen overleden aan de gevolgen van dikkedarmkanker. De mortaliteit voor zowel mannen als vrouwen voor dikkedarm- en endeldarmkanker is over de jaren licht gedaald. IKNL verwacht dat de mortaliteit op termijn sterker zal dalen door de invoering van het bevolkingsonderzoek.