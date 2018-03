IJsselheem benoemt nieuwe leden raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) van Woonzorgconcern IJsselheem heeft drie nieuwe leden. In februari is Angèle Loomans toegetreden en in maart werden Micha van Akkeren en Victor van Dijk lid van de rvt.

Angèle Loomans heeft veel ervaring op het gebied van organisatieverandering en strategisch bestuur en vult het profiel bedrijfsvoering in binnen de raad van toezicht. Momenteel is zij directeur management services en als niet-statutair directielid lid van de raad van bestuur van Arbo Unie BV.

Micha van Akkeren is een ervaren bestuurder en toezichthouder met kennis van organisatieontwikkeling en innovatie. Hij vult binnen de raad van toezicht het profiel financiën/bedrijfskunde in. Momenteel is hij interim bestuurder bij onderwijsinstelling PCOU Willebrord in de regio Utrecht. Victor van Dijk, die het profiel zorg en kwaliteit invult, is momenteel algemeen directeur van ROVA NV te Zwolle. Hiervoor was hij voorzitter Raad van Bestuur van zorgorganisatie Omring.

De raad van toezicht van IJsselheem bestaat behalve uit Loomans, Van Akkeren en Van Dijk verder uit voorzitter Marja van Strien en de gewone leden Wieb Boerma en Evelyn Finnema.