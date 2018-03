Harvard-aas denkt mee over Nederlandse ketenfinanciering

Harvard-professor Robert Kaplan buigt zich op 4 april over de toekomst van zorgfinanciering. Samen met zo’n twintig praktijkexperts richt Kaplan zich op de vraag wat er nodig is om de implementatie van ketenfinanciering in Nederland te versnellen.

Volgens de organisatoren van de strategieavond zijn er nog veel knelpunten bij het maken van financiële afspraken over de zorgketen heen. Tijdens het samenzijn met Kaplan willen zij met praktijkexperts inzichtelijk te maken wat de belangrijkste oplossingen zijn om bundled payment succesvol te kunnen implementeren.

“Door alle relevante stakeholders samen te brengen, kunnen we kennis en ervaring bundelen”, licht Gérard Klop, partner van mede-initiatiefnemer Vintura, de strategieavond toe. “Hiermee willen we een positieve beweging in gang zetten om de invoering van VBHC in Nederland weer een forse stap verder te brengen.”

“De afgelopen jaren zijn er veel verschillende pilots opgezet om VBHC te implementeren, maar deze zijn vooral gericht op uitkomstenmetingen en een landelijke uitrol ontbreekt meestal”, vult initiatiefnemer Martijn Claus van Stichting Digitalezorg.nl aan. “Een deel van oplossing zit ‘m in het beter bundelen van zorg en de bekostiging daarvan. VBHC kan onze zorg daadwerkelijk veranderen, maar dat moet dan wel gepaard gaan met een verandering in hoe wij financieren. Deze financiering moet zodanig ingericht zijn dat het ook werkelijk alle partijen stimuleert om patiëntwaarde te verhogen en zorgkosten te verlagen.”

Kaplan geldt één van de meest vooraanstaande denkers op het gebied van Value Based Healthcare (VBHC) en bundled payment, in Nederland vaak aangeduid als ketenfinanciering. Eerder stond hij aan de wieg van methodieken als Activity Based Costing en de Balanced Scorecard. Op 5 april geeft Kaplan een voordracht tijdens het congres VBHC in de praktijk, dat de stichting Digitale Zorg in samenwerking met Skipr houdt. De speciale strategieavond wordt mede mogelijk gemaakt door ABN Amro en VitalHealth.

