Otto Mak treedt toe tot directie Home Instead Thuisservice

Otto Mak is toegetreden tot de directie van Home Instead Thuisservice Franchise per 1 maart. Hij wordt eindverantwoordelijk voor de franchiseoperatie en –ontwikkeling.

Mak heeft brede ervaring in de dienstverlening en in de ontwikkeling van nieuwe initiatieven in de zorg. Zo heeft hij bij De Drie Notenboomen gewerkt aan de inhoudelijke ontwikkeling en groei van de franchiseformule Herbergier, voor dementerende ouderen. Daarnaast heeft hij als zelfstandig adviseur diverse innovatieprojecten bij organisaties in de zorg geleid.

Home Instead Thuisservice is een niet-medische dienstverlener voor senioren. Home Instead Thuisservice maakt onderdeel uit van Home Instead Senior Care, ’s werelds grootste dienstverlener op dit gebied en actief lid van the World Dementia Council. Ruim 65 duizend professioneel getrainde CAREGivers in twaalf landen verlenen dienstverlening aan (voornamelijk) ouderen. Home Instead Thuisservice Nederland heeft twintig locaties waarvan drie eigen vestigingen en zeventien franchise.