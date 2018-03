Aafje start AZA voor doorstroom uit ziekenhuizen

Aafje is in samenwerking met de vijf Rotterdamse ziekenhuizen en zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ een acute zorg afdeling (AZA) gestart. Die is op 19 maart geopend in Aafje zorghotel locatie Maasstad. De AZA is aanvullend op de bestaande mogelijkheden voor acute en tijdelijke opvang voor patiënten.

Dit meldt Aafje thuiszorg huizen zorghotels op 21 maart. De AZA is bedoeld om de doorstroom van patiënten niet te laten stagneren. Die ontstaat bijvoorbeeld doordat patiënten niet meer in het ziekenhuis hoeven zijn, maar nog niet naar huis kunnen. Of als planbare operaties worden uitgesteld en de SEH’s overbelast zijn, bijvoorbeeld door een griepgolf.

Tussenstap

De AZA biedt dan kortdurende opvang als tussenstap naar reguliere voorzieningen. Zo ontstaat ruimte voor nieuwe patiënten bij de Rotterdamse ziekenhuizen. De AZA locatie Maasstad heeft dertig bedden. Patiënten verblijven er gemiddeld vier dagen. In de AZA wordt gekeken wat de persoonlijke situatie en wat de zorgbehoefte is. Daarna gaan de patiënt naar huis met thuiszorg, naar een verpleeghuis of eventueel naar een revalidatiecentrum.