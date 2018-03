De Zorgcirkel sluit aan op duurzaam warmtenet

De Zorgcirkel zet een eerste stap om van het gas af te komen. Locatie Westerhout in Alkmaar wordt dit najaar aangesloten op een duurzaam warmtenet. De aanlegwerkzaamheden zijn inmiddels gestart.

De Zorgcirkel meldt op haar website dat de contracten met energieleverancier HVC begin maart zijn getekend. Dat gaat een vermindering van CO2-uitstoot opleveren van 1,35 miljoen kilo per jaar – ongeveer het equivalent van wat 450 auto’s jaarlijks uitstoten.

Rijksmonument

Westerhout bestaat uit een revalidatiecentrum, kleinschalig wonen voor mensen met dementie en woningen voor mensen die verpleging of verzorging hebben. De zorginstelling is deels gehuisvest in een rijksmonument. Het warmtenet is een ondergronds leidingnet, dat warmte verspreidt om huizen, bedrijven en instellingen te verwarmen. Het warmtenet in Alkmaar wordt gevoed met warmte van de bio-energiecentrale van HVC, waardoor volledig duurzame warmte wordt geleverd.



Daarnaast werkt Westerhout in 2018 onder andere aan het plaatsen van zonnepanelen, vervangen van bestaande verlichting voor led-verlichting, het beperken van voedselverspilling en betere afvalscheiding.