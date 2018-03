Eline Holten versterkt raad van toezicht Entrea Lindenhout

Eline Holten is toegetreden tot de raad van toezicht van Entrea Lindenhout. Dat meldt de Gelderse jeugdzorgorganisatie in een persbericht.

Holten is eigenaar van adviesbureau Eline L. Holten, strategie, mens & organisatie. Ze heeft kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling en personele strategie binnen onderwijs en zorg.

Over haar toetreden tot de rvt van Entrea Lindenhout zegt Holten: "Als lid van de raad van toezicht wil ik graag mijn bijdrage leveren aan de dynamische organisatie van Entrea Lindenhout die door fusie en krachtenbundeling haar missie en opdracht voor de doelgroep in de regio nog beter kan gaan vervullen. Tijdens mijn loopbaan heb ik ervaring opgedaan als organisatieadviseur en directeur in zowel het publieke als private domein. De laatste jaren heb ik mij gespecialiseerd in het onderwijsveld en de zorg, wat mij zeer verbindt met de dienst- en hulpverlening van entrea lindenhout aan kinderen en hun gezin."

Entrea lindenhout is een aanbieder van specialistische jeugdhulp in Gelderland en daarnaast actief in Overijssel, delen van Noordoost-Brabant en Noord-Limburg. Het aanbod omvat vele vormen van specialistische jeugdhulp, gezinsbegeleiding, speciaal onderwijs en vormen van pleegzorg en gezinshuiszorg.