Cordaan zet Zuid-Europese wijkverpleegkundigen in

Cordaan heeft een eerste groep van elf gediplomeerde verpleegkundigen uit Italië en Spanje verwelkomd. Ze hebben een intensieve training van drie maanden gehad om de Nederlandse taal en cultuur te leren en voldoen aan alle eisen om hier hun beroep uit te oefenen, stelt de zorgaanbieder die actief is in Amsterdam.

De verpleegkundigen zijn afkomstig uit Italië en Spanje, waar een overschot is aan verpleegkundigen. Cordaan gaat ze inzetten als wijkverpleegkundigen in de thuiszorg. De zorgorganisatie heeft naar eigen zeggen ruim honderd vacatures in de thuiszorg en heeft om die reden de wervingsactiviteiten uitgebreid naar het buitenland.

André Brand, directeur Cordaan Thuiszorg: "De eerste maanden zorgen we voor extra begeleiding bij hun werk. Als het van beide kanten bevalt, bieden we een vast contract aan." Cordaan heeft bij de werving en selectie samen gewerkt met EMTG (gespecialiseerd in internationale arbeidsbemiddeling van zorgprofessionals) en uitzendbureau Tempo Team.