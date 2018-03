ETZ stapt over op nieuw epd

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) stapt op 31 maart over op een nieuw epd. Onderdeel van het elektronisch patiëntendossier is een patiëntenportal: MijnETZ. Hier kunnen patiënten in een beveiligde omgeving een deel van hun medisch dossier bekijken.

Dat meldt het ETZ op 22 maart. Het epd van Epic vervangt de veertig technisch verouderde systemen die draaien in de locaties Tilburg en Waalwijk. Een andere belangrijke reden voor de aanschaf van het epd was de fusie tussen het voormalige St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden Ziekenhuis. Ze werkten allebei met verschillende systemen. Het ETZ werkte 22 maanden aan het implementatietraject, dat helemaal volgens planning verloopt.

Correspondentie

In het nieuwe epd wordt alles rondom de zorg van een patiënt op één plek vastgelegd: van afspraken, behandelplan, spoedeisende hulp en operatieproces tot medicatie, klinische notities en facturering. In het dossier raadplegen medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners medische gegevens van patiënten, zoals onderzoeksresultaten, medicijnenoverzicht, allergieën en behandelplannen. Ook wordt de correspondentie van patiënten met hun huisarts in dit dossier bewaard. In MijnETZ kunnen patiënten onder andere afspraken maken, vragenlijsten invullen, berichten sturen aan zorgverleners en uitslagen inzien.