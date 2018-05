Bankdirecteur gaat WVO Zorg besturen

Jaap Wielaart wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van WVO Zorg in Vlissingen. Hij treedt medio augustus aan en vormt dan samen met Angela Kallewaard de raad van bestuur.

Wielaart was tot voor kort werkzaam als directievoorzitter bij de Rabobank in de regio Den Haag en maakt bewust de overstap naar de zorg. Zijn maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met de zorg gaat hij als bestuurder bij WVO Zorg inzetten. “Onze ouderen verdienen onze uiterste aandacht en daar lever ik heel graag mijn bijdrage aan”, motiveert Wielaart zijn overstap.

Zijn overstap is in zeker opzicht ook een terugkeer. Wielaart was van 2006 tot 2011 werkzaam als directievoorzitter van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland. De Walcherse gemeenschap is hem dan ook niet onbekend.

Vervroegd pensioen

Wielaart volgt Jan de Graaf op die sinds 1984 directeur/bestuurder is van WVO Zorg. Onder zijn leiding is WVO Zorg en vooral de naam Ter Reede een begrip in de regio voor wat betreft evenementen en activiteiten voor ouderen. De Graaf zal met ingang van 1 september aanstaande met vervroegd pensioen gaan.