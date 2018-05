Artsen claimen miljoenen van failliet Ruwaard van Putten

De 42 medisch specialisten die werkzaam waren in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse vechten op verschillende manieren om de miljoenen uit de failliete boedel. Deze week stonden ze in de Rotterdamse rechter tegenover de curatoren. De inzet is 4,8 miljoen euro van zorgverzekeraars Zilveren Kruis, ONVZ en CZ die op een tussenrekening is gezet.

De rechter beslist deze zomer hoe dat geld wordt verdeeld, zo schrijft Medisch Contact op 24 mei. Het gaat om vergoedingen voor behandeltrajecten die nog niet waren afgerond en gedeclareerd. Dat geld komt voor een deel aan het ziekenhuis toe, en moet dus verdeeld door de curatoren, en voor een deel aan de artsen. Daarom is het op een tijdelijke tussenrekening geparkeerd. Omdat de partijen er niet uitkomen is de zaak voor de rechter gebracht. Overigens kan het potje nog groter worden omdat CZ nog niet alle bedragen heeft betaald.

Goodwill

Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis ging in 2013 failliet. De specialisten claimen ook een deel van de faillissementsboedel. Dat betreft een bedrag van 3 miljoen euro aan artsenhonorarium dat nog niet aan hen was uitbetaald, maar al wel was uitgekeerd door de zorgverzekeraars. Daarnaast claimen de specialisten een bedrag van 10 miljoen euro aan verloren goodwill van hun maatschap, eigenlijk hun pensioengarantie, zo stellen ze. De meeste artsen waren gedwongen hun praktijk in Spijkenisse te stoppen. Na de doorstart ging het ziekenhuis verder met andere specialisten.

Wisselgeld

Volgens de curatoren blijft er nooit genoeg geld over om die uit te betalen. De artsen zien het dan maar als ‘wisselgeld’ voor als het ziekenhuis nog met claims richting specialisten komt, wat best denkbaar is. Ondertussen lopen er ook nog juridische procedures van longartsen en radiologen. De ontslagen longartsen moeten worden gecompenseerd door hun opvolgers en de ziekenhuizen waarvoor ze werkten, oordeelde de rechtbank in 2016. Die zaak loopt nu in hoger beroep bij het hooggerechtshof. Twee radiologen hebben eind vorig jaar het hoger beroep tegen het Ruwaard van Putten verloren. Zij hebben cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.