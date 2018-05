'Extra 70 miljoen voor ernstige meervoudige beperkingen nodig'

Er is zeventig miljoen euro extra nodig om goede zorg te bieden aan mensen met ernstig meervoudige beperkingen. Die oproep doen gehandicaptenbelangenorganisaties BOSK, Kans+, VGNetwerken en VGN in een manifest dat zij aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

De basiszorg – voeding, hygiëne, medische zorg - voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) is goed, constateert de IGJ. Maar verzorgers en begeleiders hebben onvoldoende tijd om cliënten individuele aandacht te geven, en die is juist onontbeerlijk voor hun ontwikkeling en ontplooiing. De opstellers van het manifest beroepen zich op onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen waaruit blijkt dat mensen met EMB met enige begeleiding en activering een bepaalde mate van autonomie kunnen krijgen. En dus betere kwaliteit van leven.

Dagtarief

Mensen met EMB krijgen zo’n 35 uur per week zorg bij het wonen, dagbesteding en nachtzorg. Er loopt momenteel een traject bij de NZa om het tarief hierop aan te passen. Maar voor een betere levenskwaliteit zijn veertig zorguren per week zeker nodig, zo stellen BOSK, Kans+, VGNetwerken en VGN. Het dagtarief moet dus omhoog met dertig euro. Er zijn in Nederland ongeveer tienduizend mensen met EMB, waarvan 6500 leven met de meest ernstige fysieke en verstandelijke beperkingen. Er is dus per jaar 70 miljoen euro extra nodig voor zorg op maat.



Het manifest wordt aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer tijdens een algemeen overleg over de gehandicaptenzorg. Minister Hugo de Jonge wil in juni een plan voor de gehele gehandicaptenzorg presenteren. De ondertekenaars van dit manifest hopen dat de minister daarin geld vrij maakt voor extra zorg aan de groep mensen met de meest complexe handicaps.