IGJ beëindigt last onder dwangsom De Zorgconsulent

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de last onder dwangsom die was opgelegd aan zorginstelling De Zorgconsulent uit Winterswijk beëindigd. De Zorgconsulent is inmiddels failliet verklaard en levert geen zorg meer aan cliënten die op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) zorg ontvangen op basis van een persoonsgebonden budget.

Dit meldt de inspectie maandag.

In februari van dit jaar liet De Zorgconsulent de inspectie weten dat zij zou stoppen met het leveren van zorg en dat er activiteiten gaande waren om alle cliënten over te dragen aan andere zorgaanbieders. De inspectie stelde in maart vast niet over voldoende gegevens te beschikken waaruit bleek dat ook alle cliënten op dat moment op een verantwoorde wijze waren overgedragen en de zorgverlening ook daadwerkelijk was gestopt. De IGJ verzocht herhaaldelijk om aan te tonen dat er geen WLZ-zorg meer werd geleverd door de zorgaanbieder. Toen dat uitbleef, werd op 11 april een last onder dwangsom opgelegd.

Failliet

Inmiddels is De Zorgconsulent failliet verklaard en heeft de instelling de deuren gesloten. Om die reden is het handhavingstraject door IGJ beëindigd. De Zorgconsulent richtte zich op jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. In 2016 en 2017 werd de instelling door de IGJ op de vingers getikt, omdat het met onvoldoende geschoold personeel werkte. Omdat zij niet de zorg kregen die ze nodig hadden, stapten zeker veertig cliënten op.