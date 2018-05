Nationale infrastructuur voor gezondheidsonderzoek in de maak

Nederlandse onderzoeksorganisaties hebben het Health-RI-initiatief ontwikkeld, een nationale 'infrastructuur' voor gezondheidsonderzoek. Met Health-RI kunnen meer dan 200 biobanken, beeldbanken en andere beschikbare data van gezonde mensen en patiënten efficiënter en effectiever ontsloten worden voor onderzoekers.

De infrastructuur kan volgens de initiatiefnemers helpen om de zorg van de toekomst te verbeteren en betaalbaarder te maken. Het zorgsysteem zal zich veel meer richten op preventie, voorspellen, vroege diagnose en behandeling op maat.

Health-RI kan bijvoorbeeld bijdragen aan de ontwikkeling van personalized medicine, een behandeling op maat voor elke patiënt. Hiervoor moeten vele verschillende eigenschappen van een patiënt in een dossier komen. De nieuwe infrastructuur zorgt dat zorgdata beter gecombineerd kunnen worden voor onderzoek.

Lerend zorgsysteem

Health-RI is een initiatief van onderzoeksinstellingen en wordt gesteund door diverse Umc’s, patiëntverenigingen, verzekeraars en de federatie medisch specialisten. Ook het NIVEL steunt het project, met gegevens uit NIVEL Zorgregistraties eerste lijn en kennis over het gezondheidszorgsysteem. "We hopen daarmee bij te dragen aan de totstandkoming van een lerend zorgsysteem, waarbij zorggegevens verantwoord worden ingezet om de zorg beter te maken", aldus het onderzoeksinstituut.

In landen als Zwitserland, Engeland, Amerika en Duitsland zijn onderzoekers ook bezig met het opzetten van soortgelijke infrastructuren.