ASZ zet luisterhulp in voor slechthorende patiënten

Patiënten die slechthorend zijn kunnen nu in het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) gebruik maken van een luisterhulp. Het geluidsversterkend apparaatje met hoofdtelefoon wordt ingezet op vijf poliklinieken.

Dat meldt het ASZ via de website Heel Holland Zorgt. Er zijn vijftien luisterhulpen. Ze zijn geschonken door het Vriendenfonds van het ASZ, de stichting die zich richt op patiëntencomfort. Het is een proef. Als die goed uitpakt, worden de luisterhulpen op alle afdelingen ingezet. De specialismen die aan de proef deelnemen zijn KNO, Geriatrie, SEH, Longziekten en Interne geneeskunde/Hematologie.

Hulpmiddel

Patiënten kunnen zelf vragen om de luisterhulp, maar medewerkers zullen het hulpmiddel ook actief aanbieden als ze merken dat de patiënt niet zo goed hoort. De patiënt kan de luisterhulp zelf vasthouden en richten op de arts of andere zorgverlener, om hem of haar beter te verstaan. Het volume is regelbaar.