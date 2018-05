Pro Senectute huurt verzorgingshuis in Overveen

Pro Senectute gaat verzorgingshuis Oldenhove in Overveen per 28 mei voor een periode van ruim twee jaar huren van Stichting Sint Jacob. De zorgorganisaties hebben op 25 mei een overeenkomst getekend voor de tijdelijke verhuur, zo maakten zij vrijdag bekend.

Woonzorgcomplex Oldenhove aan de Dompvloedslaan in Overveen staat sinds enige tijd leeg. Pro Senectute gaat het pand gebruiken voor tijdelijke huisvesting van de bewoners van zorglocatie Wildhoef in Bloemendaal. De tijdelijke huisvesting voor bewoners van Wildhoef is nodig, omdat Pro Senectute de komende twee jaar nieuwbouw gaat realiseren op deze locatie.

Het nieuwbouwplan bestaat uit een woonzorgcomplex waarbij een 'zorgcontinuüm' gerealiseerd zal worden. Naar verwachting zullen de bewoners eind 2020 het nieuwe Wildhoef in trekken. Gedurende deze periode zal Sint Jacob een plan maken voor de herontwikkeling van Oldenhove. De verwachting is dat de zorgaanbieder in het najaar van 2018 hierover in gesprek kan gaan met diverse belanghebbenden, waaronder de omwonenden van Oldenhove.