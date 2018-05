Veel gemeenten gebruiken standaarden jeugdzorg en Wmo

Gemeenten maken consequent gebruik van de standaarden voor inkoop en administratie die zijn afgesproken om de administratieve lasten in de jeugdzorg en de Wmo terug te brengen. Dat blijkt uit een inventarisatie van i-Sociaal Domein, het programma dat gemeenten en zorgaanbieders helpt met de administratie, zo meldt VNG.

Gemeenten en zorgaanbieders hebben afgesproken de standaarden in hun administratieve processen te zullen gebruiken. De standaardisatie voorkomt dat zorgaanbieders voor elke gemeente aan verschillende administratieve vereisten moeten voldoen. Doel is om de administratieve lasten te verminderen, zodat er meer geld overblijft voor hulpverlening.

De jeugdregio’s passen de zogeheten iSD-standaarden voor 91 procent consistent toe. In de uitvoering van de Wmo worden de standaarden voor 85 procent consistent toegepast. In overleg met de regionale zorgaanbieders zijn er lokale afwijkingen van de standaarden mogelijk. Dit verklaart waarom de consistente toepassing niet 100 procent is.

Administratieve cyclus

Consistente toepassing van de standaarden betekent nog niet automatisch dat de administratieve lasten meteen merkbaar verminderden. De gehele administratieve cyclus van inkoop, contractering, en verantwoording kan een periode van meerdere jaren overspannen. Het effect is dan pas over een langere periode merkbaar.

De komende jaren worden de standaarden verder doorontwikkeld om de eenduidigheid te verbeteren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft wetgeving in voorbereiding om het correct gebruik van de standaarden ook wettelijk te borgen, aldus VNG.