Fysiotherapeuten gaan actievoeren tegen regeldruk

Fysiotherapeuten gaan woensdag naar Den Haag om te demonstreren tegen de regeldruk in de sector. Volgens de actiegroep Fysiotherapeuten overweegt 25 procent van de beroepsgroep te stoppen als gevolg van de toegenomen administratieve lasten.

Het vorige week door het kabinet gepresenteerde actieplan om de regeldruk in de zorg te verminderen, is volgens de fysiotherapeuten een goed initiatief, maar onvoldoende om de problemen aan te pakken. Brenda van Gent, woordvoerster van de actiegroep Fysiotherapie: "Wij zijn blij met dit initiatief van de minister, maar het moet sneller. Onze beroepsgroep kan niet wachten tot 2020 om resultaat te zien."

Daar waar in andere beroepsgroepen al stappen zijn gezet om de regeldruk te verlichten, is die volgens Van Gent bij fysiotherapeuten alleen maar erger geworden. "Het zijn ongezonde verhoudingen waar de patiënt de dupe van is." Om onder de regeldruk uit te komen gaan veel fysiotherapeuten ongecontracteerd werken of zelfs stoppen, aldus Van Gent.

De actiegroep biedt morgen een petitie aan leden van de Tweede Kamer aan.