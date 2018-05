Alrijne boekt verlies van 3,7 miljoen euro

Alrijne Zorggroep heeft over 2017 een verlies van 3,7 miljoen euro geleden, zo blijkt uit het onlangs gedeponeerde jaarverslag. In 2016 noteerde de zorggroep nog een verlies van 6,2 miljoen euro. Alrijne schrijft het negatieve resultaat in 2017 onder meer toe aan de onvoorzien langere sluiting na een verbouwing van het operatiecomplex in Leiden en investeringen in nieuwe zorg.

De verpleeghuizen van Alrijne behaalden in 2017 een positief resultaat, tegenover een verlies van 2,9 miljoen een jaar eerder. De ziekenhuispoot laat vanaf september 2017 een financiële verbetering zien, die volgens de zorggroep ook in 2018 lijkt te worden doorgezet. Bezuinigingsmaatregelen die in april 2017 zijn ingesteld hebben echter nog niet tot het gewenste positieve resultaat geleid. Om financieel weer positief resultaat te kunnen boeken, heeft Alrijne daarom de herstelmaatregelen uitgebreid.

Investeringen

Alrijne heeft in 2017 naar eigen zeggen fors geïnvesteerd in nieuwe zorg. Zo opende het ziekenhuis in mei 2017 de deuren van de nieuwe Spoedpost en werd in augustus 2017 na een grondige verbouwing de Eerste Hart Hulp in gebruik genomen. Door de toenemende stroom van patiënten met een complexer ziektebeeld, werd besloten tot verbouwing van een nieuwe verpleegafdeling (B2) waar in september 2017 44 nieuwe bedden in gebruik zijn genomen.

Ook kampte Alrijne begin 2017 met de gevolgen van een onverwacht lange sluiting van het OK-complex in Leiden. Door problemen met de luchtcirculatie konden er gedurende drie maanden minder operaties en behandelingen plaats vinden, met minder inkomsten als gevolg. Verder heeft Alrijne Zorggroep in 2017 te maken gehad met effecten na de fusie.