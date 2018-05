Nederlandse in expertcomité tegen vrouwengeweld

Aleid van den Brink is benoemd als nieuw lid van de GREVIO. Dat is de Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence, het monitorcomité van het verdrag van de Raad van Europa over de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, beter bekend als het 'Istanbul-verdrag'.

Dat meldt het ministerie van VWS via huiselijkgeweld.nl. Ieder land dat het Istanbul-verdrag heeft geratificeerd, kan kandidaten voordragen voor de GREVIO. Vorige week werd in de vergadering van alle deelnemende landen besloten dat Van den Brink met nog vier andere kandidaten wordt toegevoegd aan de bestaande deelnemers van GREVIO.

Vrouwenopvang

Aleid van den Brink ging kort geleden met pensioen na een lange carrière in de vrouwenopvang en aanpak van huiselijk geweld. Zij was bestuurder van de Blijf Groep en bestuurslid geweest van de Federatie Opvang. Van den Brink was lange tijd de frontvrouw van het landelijke netwerk van de vrouwenopvang en was internationaal actief bij onder andere het WAVE-netwerk, het Global Network Women’s Shelters.