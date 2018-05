Psychodiagnostisch werkenden sluiten zich aan bij P3NL

De Vereniging van Psychodiagnostisch werkenden (VVP) sluit zich per 1 juni aan bij P3NL. Daarmee krijgt de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen een tiende lid.

"We vinden het heel belangrijk om breed in te zetten op samenwerking binnen de geestelijke gezondheidszorg, dus dit is een mooi stap voor de sector", zegt Marnix de Romph, directeur van P3NL. Naast de VVP bestaat P3NL uit het NIP, de NVO, NVGzP, NVRG, NVVS, VEN, VGCt, VKJP en VPeP aangesloten. Bij elkaar hebben de verenigingen ruim 36 duizend leden.

De VVP bestaat uit ongeveer 500 psychodiagnostisch werkenden die een gespecialiseerde opleiding hebben afgerond en een gezamenlijke beroepscode onderschrijven. Voor de organisatie is aansluiting bij P3NL onder meer van belang, omdat zij gesprekspartner is aan alle bestuurlijke overlegtafels binnen de ggz, aldus VVP-voorzitter Jenneken Hasper.