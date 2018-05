Bouw EMA op Amsterdamse Zuidas van start

Op maandag 28 mei is de bouw van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) op de Zuidas in Amsterdam officieel van start gegaan. De funderingswerkzaamheden zijn op 1 mei begonnen, eerder dan aanvankelijk was gepland.

In opdracht van de Nederlandse regering laat het Rijksvastgoedbedrijf de nieuwe huisvesting van EMA bouwen door de bouwcombinatie EMA, bestaande uit Dura Vermeer en Heijmans. Het EMA-gebouw zal volgens de planning in november 2019 worden opgeleverd.

In november 2017 werd bekend dat het Nederland gelukt is om het prestigieuze EMA binnen te halen. De verhuizing van het medicijnagentschap is nodig omdat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt. EMA verhuist uiterlijk in april 2019 van Londen naar het Spark-gebouw in Amsterdam Sloterdijk. Daar wordt de organisatie tijdelijk gehuisvest, totdat het permanente gebouw aan de Zuidas klaar is.