Dodelijke meningokok rukt snel op

Het aantal mensen dat is besmet met een tot 2015 nog zeer zeldzame meningokok-bacterie is fors gestegen. Dit jaar zijn er 57 personen op de intensive care van het ziekenhuis beland en zijn er elf mensen overleden.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het AD bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft opgevraagd over meningokokken type W. Nederland stevent dit jaar af op een recordaantal besmettingen. Nu al evenaart het aantal doden het totaal van 2017. In de jaren voor 2015 ging het om zo'n vier besmettingen per jaar en overleed niemand.

Tekort

Om de verspreiding van het dodelijke type W tegen te gaan, besloot het kabinet in september om zowel baby's als 14-jarigen in te laten enten. Maar door een tekort aan vaccins moeten 14-jarigen tot oktober wachten voor hun inenting. (ANP)