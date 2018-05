Meningokokkenziekte blijft fors toenemen

Het aantal patiënten met meningokokkenziekte blijft flink toenemen, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vast. Dit jaar zijn er al zeker vijftig patiënten geteld. Vóór 2015 waren er gemiddeld vier patiënten per jaar. In 2015, 2016 en 2017 waren het er respectievelijk negen, vijftig en tachtig.

Sinds oktober 2015 zijn er zeker 28 patiënten gestorven aan meningokokkenziekte (serogroep W), die kan leiden tot hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging.

De ziekte komt het meeste voor bij kleine kinderen en jongeren en bij senioren. Het kabinet besloot in 2017, toen er ook al zorgen waren over de toename van de ziekte, brugklasleerlingen later dit jaar op te roepen voor een prik tegen meningokokken. Kinderen van veertien maanden werden al opgeroepen voor een injectie, maar die krijgen nu ook een andere, meer effectieve.

De meningokokkenbacterie huist bij veel mensen in de neus- of keel zonder daar last te veroorzaken. Als de ziekteverwekker echter in het bloed terechtkomt, wordt hij gevaarlijk. (ANP)