Vierstroom wint met Verpleeg Thuis Gouden Zinnige Zorg Award 2018

De Vierstroom uit Gouda heeft dinsdag met Verpleeg Thuis de gouden Zinnige Zorg Award met bijhorende prijs van 10 duizend euro gewonnen. VerpleegThuis biedt intensieve zorg in de thuissituatie, waardoor cliënten niet hoeven te verhuizen.

Bij Verpleeg Thuis komt meerdere keren per dag iemand aan huis die de intensieve zorg kan bieden, maaltijden verzorgt én ook nog tijd heeft voor een praatje en een kopje koffie. Deze zorg is prettiger voor de cliënt en kost uiteindelijk minder dan een verblijf in een verpleeghuis.

Ziekenhuis Bernhoven sleepte met het initiatief 'ervaren artsen op de spoedeisende hulp' een zilveren award en 5 duizend euro in de wacht. De bronzen award en 2,5 duizend euro gingen naar Vincent van Gogh / Proteion met het initiatief 'beter omgaan met dementie en onbegrepen gedrag'.

Vakjury

Ruim 10 duizend mensen stemden dit voorjaar op elf zorgvernieuwingen die de zorg vooruit helpen en betaalbaar houden. Een vakjury bestaande uit Ab Klink (bestuurder VGZ), Mariet Bolluijt (Manager Communicatie Patiëntenfederatie Nederland), Marc Kock (Radioloog Albert Schweitzer Ziekenhuis, winnaar Zinnige Zorg Award 2017) en Gerry Degen (Ledenraad VGZ) beoordeelde de vijf initiatieven die na de publieksronde als finalist overbleven.

Vorig jaar won het initiatief Breast Clinic van het Albert Schweitzer Ziekenhuis, het initiatief dat ervoor zorgt dat je binnen een uur al de uitslag van je borstfoto krijgt bij het vermoeden op borstkanker. De Breast Clinic voorkomt daarmee onnodige angst en onzekerheid en zorgt voor een minder lange wachttijd.

De Zinnige Zorg Award is een initiatief van zorgverzekeraar VGZ. Met de awards laat VGZ blijken zinnige zorg onmisbaar te vinden bij het betaalbaar en op hoog niveau houden van de Nederlandse zorg.