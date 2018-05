Philip van der Wees krijgt leerstoel waardegedreven paramedische zorg

Philip van der Wees is met ingang van 1 juni 2018 benoemd tot hoogleraar Paramedische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Hij gaat onderzoek doen naar waardegedreven paramedische zorg in interdisciplinaire netwerken.

Van der Wees is fysiotherapeut en senior onderzoeker op de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc. Hij is coördinator van het onderzoeksthema 'Duurzame organisatie van zorgsystemen'. Hij onderzoekt uitkomsten van zorg, met name door middel van patiënt-gerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs). Ook leidt Van der Wees het expertisecentrum IQ PROM, dat zich richt op de toepassing en evaluatie van patiënt gerapporteerde uitkomstmetingen.

Kwaliteit

Het onderzoek en onderwijs binnen de nieuwe leerstoel richt zich op kwaliteitsbevordering en implementatie van paramedische zorg in het interdisciplinaire netwerk. Ook wordt onderzoek gedaan naar werkingsmechanismen en evaluatie van nieuwe technologieën en behandelstrategieën van paramedische zorg.

De leerstoel Paramedische Wetenschappen is een samenwerking van de afdelingen IQ healthcare, Revalidatie en Orthopedie (Radboudumc) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.