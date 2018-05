Zorggroep Meander draait 3,4 miljoen euro verlies

Zorggroep Meander heeft 2017 afgesloten met een verlies van zo’n 3,4 miljoen euro, op een omzet van ruim 65 miljoen euro. Een jaar eerder boekte de organisatie nog een verlies van ruim 500 duizend euro. Meander schrijft het negatieve resultaat in 2017 onder meer toe aan een nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag (ORT) en lagere tarieven voor thuiszorg.

Dit blijkt uit het onlangs gedeponeerde jaarverslag van Zorggroep Meander.

De opbrengsten zijn in 2017 met zo’n 3,2 miljoen euro gedaald ten opzichte van 2016. Naast operationele ontwikkelingen noemt de zorginstelling het vervroegd sluiten van één van haar verpleeghuislocaties begin 2017 een oorzaak voor het verlies. Zorggroep Meander mikte in de begroting voor 2017 nog op een positief resultaat van 1 miljoen euro. Daarmee bleef het resultaat ver achter bij de verwachting, aldus de organisatie.

Maatregelen

Zorggroep Meander kondigt verschillende maatregelen aan om in 2018 uit de rode cijfers te komen. De maatregelen zijn gericht op het verhogen van de bedbezetting en de productiviteit in de thuiszorg, het efficiënter en doelmatiger werken en op het verlagen van het verzuimcijfer. Verder onderzoekt de organisatie de mogelijkheid om in woonzorgcentra de Bolderbörg in Vlagtwedde en de Breehorn in Veendam extra woningen te creëren.

"We zijn ervan overtuigd dat we als echte Oost-Groningse zorgorganisatie, geworteld in de regio, deze tegenvaller samen met 1.500 betrokken medewerkers te boven kunnen komen", aldus de directie van Zorggroep Meander. "We zien dat de maatregelen die we treffen effect sorteren en dat we de afgelopen twee maanden een positief resultaat hebben behaald."