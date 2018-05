Patiënten Gelderse Vallei mogelijk besmet door chirurg

Patiënten van een orthopedisch chirurg van ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede zijn mogelijk door de specialist besmet met hepatitis B, een leverontsteking. Het ziekenhuis heeft woensdag 55 mensen opgeroepen voor een bloedonderzoek om te testen of zij besmet zijn geraakt. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is ingelicht, aldus het ziekenhuis.

Alle medewerkers van het ziekenhuis worden verplicht ingeënt tegen hepatitis B. De chirurg bleek immuun voor die vaccinatie. Daarom moest zijn bloed elke drie maanden worden gecontroleerd op een mogelijke infectie. Tussen september 2012 en december 2017 is dat niet regelmatig gebeurd. Bij een recente test bleek dat de orthopeed een hepatitis B-infectie had gehad.

De verschijnselen van hepatitis B kunnen variëren van een wat grieperig gevoel tot een chronische variant met potentieel zeer ernstige gevolgen. Maar veel besmette patiënten hebben helemaal geen symptomen. Wie eenmaal hepatitis B heeft gehad is levenslang beschermd tegen de ziekte. In Nederland dragen circa 40.000 mensen het hepatitis B-virus bij zich.

Volgens het ziekenhuis is de kans klein dat er mensen besmet zijn geraakt. De raad van bestuur laat uitzoeken hoe het fout kon gaan met de verplichte controle. (ANP)