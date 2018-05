'Transitie transgenders gestopt na faillissement'

De transitie van tientallen transgenders is gestaakt na het faillissement van Psycho Informa Instellingen (PII). Cliënten zijn vaak halverwege hun behandeling en verkeren in grote onzekerheid, schrijft het AD.

Begin april werd PII op aanvraag van het personeel failliet verklaard, omdat langere tijd geen loon was uitbetaald. Inmiddels zijn 500 cliënten elders ondergebracht, maar voor de 130 transgenders die onder behandeling staan, is tot op heden geen oplossing gevonden.

Andere instellingen voor de transitie kampen met lange wachtlijsten. Wie zich bij het VU Medisch Centrum aanmeldt, moet twee jaar wachten. De curator is op zoek naar een overnamekandidaat zodat de behandeling voorgezet kan worden.

Maatregelen

Organisaties die opkomen voor de belangen van transgenders lieten donderdag weten schoon genoeg te hebben van de wachtlijsten. Ze willen snelle en doortastende maatregelen van minister Bruno Bruins (Medische Zorg), zorgverzekeraars en het VUmc.

"Wanneer je in Nederland transgenderzorg nodig hebt is behandeling verder weg dan ooit. Het VUmc Genderteam heeft mensen op de wachtlijst laten weten geen inschatting meer te kunnen geven over wanneer hun behandeling start. Dit is het onvermijdelijke besluit nadat in een half jaar tijd de wachtlijst opliep van 52 naar 111 weken", zeggen Transvisie, Transgender Netwerk Nederland en COC Nederland.

Wachtenden kregen deze week een brief over nog langere wachttijden. De organisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van de mensen op de wachtlijst van het VUmc. Ze "sluiten niet uit dat dit de pogingen tot zelfmoord onder deze groep zal doen toenemen".

Nieuw centrum

De drie organisaties vinden dat niet getalmd moet worden over het oprichten van nog een centrum, het derde na de centra in Amsterdam en Groningen. Bij met name Transvisie komen ook klachten binnen naar aanleiding van de failliet verklaarde kliniek in Schoonhoven.

Bij het VUmc kunnen jaarlijks negenhonderd mensen worden geholpen, maar op de wachtlijst staan volgens Lisa van Ginneken, voorzitter van Transvisie, nu duizend mensen. In Groningen worden jaarlijks circa 150 mensen geholpen. (ANP)