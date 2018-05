Treant werkt aan plan voor openhouden SEH's

Treant Zorggroep wil dat spoedeisende zorg op alle drie de ziekenhuislocaties beschikbaar blijft. De organisatie heeft tijd nodig om een plan te ontwikkelen om dit mogelijk te maken, zo laat zij weten in een persverklaring.

Op het gebied van de spoedeisende zorg zijn strengere kwaliteitseisen in voorbereiding. Zo moet op elke spoedeisende hulpafdeling altijd een arts aanwezig zijn met minimaal twee jaar ervaring. "Dat soort aanscherpingen zijn te begrijpen, maar ook nagenoeg onmogelijk in te vullen voor kleinere ziekenhuizen zoals Treant", zegt David Post, lid van de raad van bestuur van Treant. "Wij gaan aan de slag om op een alternatieve manier dezelfde kwaliteit te kunnen leveren met als doel spoedeisende zorg al onze drie locaties te kunnen blijven aanbieden."

De invoering van de kwaliteitseisen is uitgesteld omdat de regionale ziekenhuizen en verzekeraars eerst willen weten wat dat gaat kosten. Volgens de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) zou het gaan om miljoenen euro’s. Vanwege het uitstel is er volgens Treant nog ruimte en tijd een alternatieve oplossing te ontwikkelen. Post: "Samen met de andere SAZ-leden uit het Noorden zullen we tegen al onze gesprekpartners zeggen: geef ons de ruimte om voor onze regio passende oplossingen te vinden. Hogere kwaliteit voor onze patiënt is een mooi doel, de zorg bereikbaar en beschikbaar houden ook."

IC-richtlijnen

Per 1 juli gaat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ook toezien op strengere richtlijnen voor de intensive care. Aan die eisen voldoet Treant al wel, zo laat de organisatie weten. "Door in een vroeg stadium, al in 2017, een alternatief model te ontwikkelen waarbij acute zorg voor al onze locaties behouden blijft", zegt Post. "Dat doen we nu met één IC in Emmen en acute zorg-afdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal."

Volgens de nieuwe richtlijnen moet op de intensive care vanaf deze zomer overdag en in het weekeinde altijd een medisch specialist rondlopen. Uit een doorrekening van zorgconsultancybureau Gupta, die de SAZ liet uitvoeren, dreigt als gevolg van de nieuwe richtlijnen voor 40 procent van de algemene regionale ziekenhuizen sluiting van de IC-afdeling.