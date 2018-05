NZa geeft ggz-aanbieder 4 ton boete voor 'onterechte declaraties'

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft ggz-aanbieder HSK een boete van 400.000 euro opgelegd wegens foutieve declaraties in de periode van 2013 tot en met 2015. Werk-gerelateerde burn-outklachten werden aangemerkt als psychische stoornis en ten onrechte als zodanig gedeclareerd. HSK verzet zich 'met kracht' tegen de boete.

De NZa is in 2016 een onderzoek gestart bij HSK. Patiënten die zich met een burn-out meldden, al dan niet na een verwijzing van de huisarts dan wel bedrijfsarts, kregen bij HSK de diagnose Ongedifferentieerde somatoforme stoornis (OSS).

Deskundige

Ten onrechte, oordeelt de NZa. Een medisch deskundige die voor de NZa een aantal dossiers onderzocht, constateerde dat bij geen van de patiënten sprake was van een OSS. De patiënten hadden lichte tot matig ernstige psychische en lichamelijke stress-klachten, gerelateerd aan hun werksituatie. Hiervoor kregen zij cognitieve therapie volgens een burn-outprotocol. HSK heeft deze behandelingen daarom ten onrechte bij zorgverzekeraars gedeclareerd.

De NZa tilt hier zwaar naar eigen zeggen zwaar aan, omdat het een oneigenlijk beroep op de zorgverzekeringswet betreft. De behandeling van een burn-out in de ggz wordt niet onder de Zvw vergoed, maar de behandeling van een OSS wel.

Verzet

HSK verzet zich met kracht tegen de boete. De ggz-aanbieder is er van overtuigd, dat de betreffende declaraties rechtmatig zijn ingediend. Daarnaast vindt HSK dat het boetebesluit van de NZa onzorgvuldig tot stand is gekomen. Bovendien veroorzaakt de uitspraak van de NZa grote onzekerheid voor de gehele ggzz-sector, de verwijzers en vele patiënten met ernstige psychische klachten.

"De beschuldiging van de NZa raakt ons in onze professionaliteit, onze wetenschappelijke overtuigingen en in onze goede eer en naam", aldus directeur Martin Dekker van HSK. "Wij bestrijden de conclusies van de NZa en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. Wij gaan dan ook de beschuldiging en de boete juridisch aanvechten."

HSK zal bovendien de NZa aansprakelijk stellen voor alle geleden en te lijden schade.