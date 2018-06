Lentis schrijft weer zwarte cijfers na verbeteren bedrijfsvoering

Ggz-instelling Lentis in Groningen heeft 2017 afgesloten met een positief resultaat van 4,7 miljoen euro, op een omzet van 285 miljoen euro, zo maakte de organisatie bekend. Een jaar eerder boekte Lentis nog een verlies van 12,4 miljoen euro.

Om het tij te keren heeft er wel wat moeten gebeuren, zegt bestuursvoorzitter Martin Sitalsing. "Vooral het structureel verbeteren van onze bedrijfsvoering heeft zoden aan de dijk gezet." Als voorbeeld noemt hij de verbetering van de zogenaamde planning en control-cyclus, een systeem dat ervoor zorgt dat de onderdelen van Lentis financieel en inhoudelijk op de afgesproken koers blijven. "We zitten daar nu veel korter op en kunnen daardoor beter en sneller bijsturen als het nodig is", aldus de bestuursvoorzitter.

Lentis is naar eigen zeggen ook productiever geworden doordat behandelaren tegenwoordig meer patiënten hebben dan voorheen. Sitalsing: "Door het stroomlijnen van onze interne processen in de hulpverlening en bijvoorbeeld het opruimen van onnodige overleggen is er meer tijd vrijgekomen voor het behandelen van patiënten." Ook een grootschalige reorganisatie droeg volgens de ggz-organisatie bij aan het verbeteren van het financiële resultaat.

Verlies

Het miljoenenverlies in 2016 werd onder meer veroorzaakt doordat Lentis meer zorg had geleverd dan met de zorgverzekeraars overeengekomen. Die extra geleverde zorg kreeg Lentis niet van alle verzekeraars vergoed. Daarnaast moest de organisatie in dat jaar voor ontslagregelingen en reorganisatiekosten 5,4 miljoen euro reserveren.

Om grip op de financiën te krijgen kwam de raad van bestuur eind 2016 met een herstelplan. Dit voorzag onder meer in het in lijn brengen van de formatie met de zorgvraag, het verder afbouwen van klinische capaciteit en het verbeteren van de processen en productiviteit. Ook zag Lentis zich genoodzaakt om kleinschalige verpleeg- en verzorgingshuizen te sluiten en meer te concentreren.