Geboortezorg Groningen gaat samenwerken

In de regio Oost en Noord-Groningen gaan verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, obstetrie- en kinderverpleegkundigen, kraamzorg en andere professionals samenwerken onder de vlag Ommelander verloskundig samenwerkingsverband (VSV). Samen willen zij de geboortezorg verbeteren en beter op elkaar afstemmen. Vertrouwen en transparantie in praktijkvorming en zorgverlening staat daarbij centraal.

Dat melden de partijen die het Ommelander VSV vormen in een gezamenlijk persbericht.

Integrale geboortezorg

De aanleiding hiervoor is de invoering van de integrale geboortezorg, een toenemende samenwerking tussen verloskundigenpraktijken, ziekenhuizen en kraamzorginstanties. Het Ommelander VSV wil haar positie in de regionale geboorteketen versterken door de krachten te bundelen en gezamenlijk standpunten in te nemen over zorginhoudelijke zaken rondom zwangerschap en bevalling.



Het samenwerkingsverband wordt gevormd door de vakgroepen gynaecologie en kindergeneeskunde van het Ommelander Ziekenhuis Groningen, verloskundig centrum de Wieg , Marian Karssen - verloskunde & echoscopie, verloskundigenpraktijk Artemis , verloskundigenpraktijk Veendam, verloskundigenpraktijk Neeltje, Kraamzorg het Groene Kruis en Isis Kraamzorg.