Gerjoke Wilmink gaat Alzheimer Nederland besturen

De nieuwe directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland wordt Gerjoke Wilmink. Zij zal per 1 september beginnen. Wilmink volgt Gea Broekema-Prochazka op, die begin dit jaar om gezondheidsredenen afscheid moest nemen van de organisatie.

Dat meldt Alzheimer Nederland op 31 mei.

Gezondheid

Gea Broekema-Prochazka besloot in januari haar functie neer te leggen om zich op haar gezondheid te richten. Zij werd in oktober 2016 getroffen door een herseninfarct. In de tussenliggende tijd werd zij vervangen door Marco Blom. Blom keert op 1 september terug naar zijn functie als adjunct-directeur. Hij gaat onder andere leiding geven aan het team Wetenschappelijk onderzoek.



Gerjoke Wilmink is nu nog werkzaam als directeur-bestuurder bij het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud). Carel van Vredenburch neemt haar taken voorlopig over als interim-bestuurder.