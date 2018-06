Drie nieuwe bestuurders voor ZonMw

ZonMw krijgt drie nieuwe bestuurders. Annelien Bredenoord, Cisca Wijmenga en Huib Pols zijn benoemd als bestuurslid. Zij vullen de vacatures op die al geruime tijd in het bestuur bestonden.

Dat meldt ZonMw via haar website. Ze zijn officieel voor vier jaar benoemd door het ministerie van VWS en Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Ethiek

Annelien Bredenoord werkt als onderzoeker bij het Julius Centrum van het UMC Utrecht. Vorig jaar is ze benoemd als hoogleraar Ethiek van Biomedische wetenschappen. Zij bestudeert hoe innovaties, zoals genetica, stamcelonderzoek, voortplantingstechnologie, big data en biobanken, op een ethisch verantwoorde wijze vertaald kunnen worden naar patiëntenzorg. In 2014 werd zij lid van de Jonge Akademie van de KNAW. Bredenoord adviseert in binnen- en buitenlandse commissies over medisch-ethisch beleid. Sinds 9 juni 2015 is zij lid van de Eerste Kamer.

Glutenintolerantie

Cisca Wijmenga is hoogleraar Medische Genetica aan de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG. In 2012 werd ze benoemd tot lid van de KNAW. In 2015 was ze een van de vier winnaars van de Spinozapremie, de hoogste Nederlandse onderscheiding voor academici die werkzaam zijn in Nederland. Wijmenga doet onderzoek naar de genetische risicofactoren die een rol spelen bij glutenintolerantie, een chronische darmaandoening. Ze ontwikkelde een betrouwbare, eenvoudige en goedkope methode om op risicogenen te testen. Met deze test kunnen patiënten en artsen preventief handelen en vroegtijdig beginnen met behandeling.

Rector

Huib Pols is arts en als hoogleraar inwendige geneeskunde verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2006 werd hij decaan van de faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FGG) en vicevoorzitter van de rvb van Erasmus MC. In 2013 werd hij benoemd tot rector magnificus.