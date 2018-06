ICT-storing IJsselland nagenoeg voorbij

De grote storing die het IJsselland ziekenhuis in Capelle a/d IJssel uren platlegde, is zondagmiddag grotendeels verholpen. "Na een uitvoerige test zijn alle hoofdsystemen weer operationeel. De verloskamers zijn weer open en de spoedeisende hulp en de operatiekamers worden stapsgewijs weer opgestart", legt het ziekenhuis uit.

Het ziekenhuis gaat ervan uit dat in de loop van zondag alles weer operationeel is. "Het ziet er nu dus naar uit dat maandag het ziekenhuis weer volledig in bedrijf is en alle geplande afspraken en operaties door kunnen gaan", stelt het ziekenhuis.

De patiënten in het ziekenhuis zijn tijdens de storing geïnformeerd over de situatie. Volgens het ziekenhuis is de situatie de gehele tijd onder controle geweest. (ANP)