ICT-storing legt IJsselland ziekenhuis plat

Het IJsselland ziekenhuis in Capelle a/d IJssel is getroffen door een grote ICT-storing. Alle systemen werken niet. Daarom zijn de spoedeisende hulp en de verloskamers gesloten. Ook worden er geen operaties gedaan. Patiënten worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen in de regio.

De patiënten in het ziekenhuis worden geïnformeerd over de situatie. Volgens het ziekenhuis is de situatie onder controle. De benodigde medisch specialisten zijn in het ziekenhuis aanwezig. (ANP)