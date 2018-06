Guus van Weelden vertrekt bij GGz Breburg

Guus van Weelden stopt als bestuursvoorzitter van GGz Breburg. Hij vertrekt per 1 september naar het UWV waar hij lid van de raad van bestuur wordt.

Dat meldt GGz Breburg op 1 juni. Het is nog niet bekend wie hem gaat opvolgen. De wervingsprocedure is in gang gezet.

Resultaten

Guus van Weelden is sinds 2009 voorzitter van de raad van bestuur van GGz Breburg. Hij vormt het bestuur samen met Ariette van Reekum. Daarvoor was hij voorzitter van de raad van bestuur van Florence.

“Ik heb met heel veel plezier en voldoening gewerkt binnen GGz Breburg, waar we met z’n allen mooie resultaten hebben bereikt”, zegt Guus van Weelden. “De komende maanden sluit ik een prachtige tijd af en het doet ook een beetje pijn om afscheid te nemen van GGz Breburg.”