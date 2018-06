Ambulance Amsterdam benoemt Frans Sier tot directeur

Frans Sier treedt per 1 juni 2018 in dienst als directeur van Ambulance Amsterdam (AA). Hij leidde de organisatie sinds 15 maart al op interim-basis, vanwege het vertrek van Jaap Frank Ponstein.

Omdat er in 'zeer korte tijd' een goede samenwerking met Sier is opgebouwd, heeft de raad van commissarissen hem geraagd of hij de directievoering voort wil zetten. De ondernemingsraad heeft hierover een positief advies uitgebracht. Sier werkt al heel lang in de zorg. Ooit is hij begonnen als senior beleidsmedewerker bij de toenmalige Ziekenfondsraad, waarna Sier onder meer heeft gewerkt bij de zorgverzekeraars ZAO, Agis en Achmea als directeur innovatie en zorginkoop en bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde Amsterdam als voorzitter van de raad van bestuur.

Sier volgde Jaap Frank Ponstein op, die in januari 2016 aantrad als directeur van AA. Hij was op zijn beurt weer de opvolger van Jan Pierik, die na zeven jaar vertrok. Pierik kreeg veel kritiek op de fusie van de ambulancezorg van het Academisch Medisch Centrum en GGD Amsterdam. Wel wist hij vervolgens rust te brengen bij AA, tegen de achtergrond van een reorganisatie en financiële problemen.