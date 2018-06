Ivo van Schaik is bestuursvoorzitter Spaarne Gasthuis

Per 1 juni is Ivo van Schaik voorzitter van de raad van bestuur van het Spaarne Ziekenhuis. Van Schaik volgt Peter van Barneveld op, die met pensioen is gegaan.

Ivo van Schaik zat al sinds januari in de raad van bestuur van het Spaarne Ziekenhuis. Hij was sinds 1999 werkzaam in het AMC, als neuroloog, opleider en voorzitter van de divisie Hersenen & Zintuigen. Zowel binnen als buiten het AMC nam Van Schaik zitting in verschillende commissies en besturen. Sinds 2010 is Van Schaik hoogleraar neurologie bij de Universiteit van Amsterdam.