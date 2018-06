Roy Lantain zit raad van toezicht Careyn voor

Roy Lantain is de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Careyn. Hij volgt Geri Bonhof op. Lantain is aangetreden per 1 juni.

Dat meldt Careyn op 4 juni in een persbericht. Bonhof besloot haar functie neer te leggen vanwege het grote tijdsbeslag dat deze functie bij Careyn in de huidige fase met zich mee blijft brengen in relatie tot haar andere activiteiten.

Hema

Roy Lantain is 68 jaar. Zijn ervaring in de zorg heeft hij opgedaan als bestuursvoorzitter van de Gelre ziekenhuizen en als intern toezichthouder van het Westfries Gasthuis. Hij werkte daarvoor bij de overheid in functies op het gebied van P&O en als beleidsdirecteur voor de sector openbaar vervoer. Daarna was hij hoofd van de P&O-dienst van de Hema en directeur bij de NS.