Lentis ontslaat bestuurder Bruinsma

Psychiater-bestuurder Corstiaan Bruinsma van de Groningse ggz-instelling Lentis is vorige week ontslagen door de raad van toezicht. Het ontslag volgt op het non-actief stellen in maart 2018.

Bruinsma werd op non-actief gesteld na een bestuurlijk conflict met bestuursvoorzitter Martin Sitalsing. Corstiaan Bruinsma wilde niet inhoudelijk reageren zijn ontslag. Lentis en Bruinsma zijn in procedure over de vertrekregeling van Bruinsma, zo meldt het Dagblad van het Noorden.

Miljoenenverlies

Lentis heeft de afgelopen jaren een forse reorganisatie doorgevoerd, moest korten op personeel en heeft vastgoed afgestoten. Ook de kliniek in Zuidlaren is gesloten. Corstiaan Bruinsma was sinds 2007 bestuurder van Lentis en mede verantwoordelijk voor het miljoenenverlies in 2016. Martin Sitalsing trad datzelfde jaar aan als bestuurder. Hun stijl en visie verschilden zodanig dat het leidde tot een ‘bestuurlijke impasse’. De raad van toezicht heeft Bruinsma toen op non-actief gesteld.

Bruinsma heeft ook afscheid moeten nemen als vicevoorzitter van GGZ Nederland. Om die functie te vervullen moet een bestuurder ook werkzaam zijn bij een ggz-instelling.