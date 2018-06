'Ambulancepersoneel krijgt over dit jaar meer loon'

Ambulancemedewerkers krijgen nog over het lopende jaar meer loon, meldt FNV Zorg & Welzijn na overleg met de werkgevers. Ze gaan volgend jaar ook met hun salaris in de pas lopen met de cao voor de ziekenhuizen, die beter is. Waar het allemaal concreet op neerkomt, wil de woordvoerder nog niet zeggen.

Ambulancepersoneel heeft lang actie gevoerd voor betere arbeidsvoorwaarden, waarop 13,5 miljoen euro van het kabinet ter beschikking kwam. Daaruit gaat nu worden geput. De lopende cao werd ervoor opengebroken.

Er zijn ook afspraken gemaakt over het tegengaan van het extern inhuren van mensen om gaten in de roosters te vullen. (ANP)