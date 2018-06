Vierstroom neemt failliete Thuishulp Zorgzaam over

Vierstroom Zorg Thuis en Vierstroom Hulp Thuis nemen de activiteiten en het personeel van het failliete Thuishulp Zorgzaam BV over. Ze hebben daarover een akkoord met de curator gesloten.

Dat meldt Vierstroom op 4 juni. Ook verzekeraars VGZ en Zilveren Kruis zien in de Vierstroom-bedrijven een geschikte overnamekandidaat. Zo blijft de zorg voor cliënten en de werkgelegenheid van betrokken medewerkers gecontinueerd.

Werkgebied

Zorgzaam is met ongeveer driehonderd cliënten een kleine aanbieder op het gebied van wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning. De organisatie is werkzaam in de gemeente Utrecht en in een aantal omliggende gemeenten. Het werkgebied ligt tegen het verzorgingsgebied van de Vierstroom-bedrijven aan en deels er in. Door de overname kan direct geprofiteerd worden van onderlinge samenwerking en uitwisselbaarheid.